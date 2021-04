Argentina no tiene un gobierno de izquierdas

Sólo los ingenuos y los interesados sostienen que el gobierno argentino presidido por Alberto Fernández es de izquierdas (ya a cualquier cosa se le llama izquierda). Pero eso es tan incierto como que la luna es cuadrada.

Ejemplos que certifican esta afirmación existen por doquier: lengüetazos al culo del Estado terrorista de Israel [1] en el primer viaje al exterior del presidente Fernández; represión contra el pueblo liso y llano más a menudo que de vez en cuando; desalojos brutales con su matona policía, como en el caso de Altamira y otros; nada de amnistía para lxs presxs políticos (Milagros Sala, por ejemplo, continúa presa); arrodillamiento ante el FMI por una deuda ilegítima que el pueblo, que es quien la va a sufrir, le pide, sin ser escuchado, que no la pague (la deuda es con el pueblo, dicen, no con el FMI)… Manifestaciones populares exigiendo al gobierno imprescindibles mejoras se suceden de manera habitual sin que desde la Casa Rosada accedan a las demandas, lo que denota la mala sintonía entre el Ejecutivo de “izquierdas” y la población, no precisamente macrista. Por supuesto que, mientras tanto, la oligarquía nacional y extranjera continúan siendo privilegiadas en la Argentina “progresista” del señor Fernández.

Por otra parte, de sobra conocidas son las cínicas actitudes injerencistas del Canciller Felipe Solá contra Venezuela Bolivariana, con el beneplácito del presidente. No por descuido apoyó el mentiroso informe de Bachelet señalando al gobierno venezolano de graves vulneraciones de los derechos humanos; un informe lacayuno con el imperialismo yanqui.

Cabe subrayar que, tanto el gobierno de Hugo Chávez como el de Nicolás Maduro, ayudó a Argentina de ingente manera. Sin embargo, hoy es el día que el país presidido por Alberto Fernández desde el 10 de diciembre de 2019 (hace casi año y medio) aún no tiene embajador en la patria de Bolívar. Sólo tiene un encargado de negocios; igual que el derechista Macri. Este dato, sin duda, es muy significativo; más todavía si recordamos la buena relación que tiene con el asesino gobierno de Israel.

Del Grupo de Lima, Argentina se ha retirado hace unos pocos días; ¿por qué le ha costado tanto tiempo decir adiós a esa banda de fascistas?

Mientras, tan amiga que era de Hugo Chávez, o eso parecía, la vicepresidenta y señora Cristina Fernández haciéndose la despistada, como que no se entera de nada.

[1]

La desfachatez del presidente argentino no tiene límites. Lo que no dice Fernández es que, para conseguir lo que tanto le deslumbra, Israel ha tenido que diezmar a la población palestina y usurparle prácticamente todo su territorio. ¿Es eso admirable? Si Fernández cree que sí está claro que su calidad humana está por debajo del subsuelo.

Gráfico de la evolución expansionista a sangre y fuego de Israel sobre Palestina (1946 / 2010) ¿También esto es admirable para Fernández?